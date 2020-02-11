رياضة | بالأرقام.. كشف حساب اليوناني تاكيس جونياس في 590 يومًا مع وادي دجلة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب اليوناني تاكيس جونياس في 590 يومًا مع وادي دجلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي وادي دجلة فسخ تعاقده رسميًا مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق الدجلاوي تحت قيادته، وآخرها الهزيمة المذلة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واتفق مجلس إدارة نادي وادي دجلة مع "جونياس" على إنهاء التعاقد معه بشكل ودي بالتراضي بين الطرفين، موجهًا الشكر للمدرب اليوناني على جهوده مع الفريق طوال موسم ونصف تولي خلالها القيادة الفنية للفريق.

وفشل تاكيس جونياس في تحسين نتائج فريق وادي دجلة بالموسم الحالي، رغم حصوله على عدة فرص من إدارة النادي للاستمرار مع الفريق الدجلاوي، ورغم الإشادة التي حصل عليها بشأن تطور أداء وطريقة لعب الفريق تحت قيادته، ويحتل دجلة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة أصبح قريبا من الهبوط لدوري القسم الثاني.

ماذا قدم اليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة؟

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تولي جونياس قيادة وادي دجلة في 1 يوليو عام 2018 واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الدجلاوي لمدة 590 يومًا تقريبًا، قاد خلالها الفريق في 54 مباراة، حقق 15 انتصارا، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، سجل لاعبو الفريق تحت قيادته 67 هدفًا واستقبلت شباكه 77 هدفًا.

قاد المدرب اليوناني فريق وادي دجلة في 34 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة، وجمع 40 نقطة واحتل المركز العاشر، بينما ودع منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام مصر المقاصة 2-1.

أما في الموسم الحالي، قاد وادي دجلة في 17 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وخسر 9 مباريات، وجمع 14 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، وفي بطولة كأس مصر نجح في تخطي دور الـ32 بعد الفوز على فريق بيلا برباعية نظيفة، وينتظر الفريق مواجهة نادي مصر في دور الـ16.

اعتمد "جونياس" على 38 لاعبا خلال قيادته لفريق وادي دجلة ويعد محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق هو الأكثر مشاركة تحت قيادته ولعب 49 مباراة، بينما السنغالي إبراهيما نداي الأكثر تهديفًا معه بـ 11 هدفا، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف ايضًا بـ 7 أهداف.