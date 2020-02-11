رياضة | فوز اتحاد الشرطة وبهتيم وبنها وتعادل العبور في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز اتحاد الشرطة وبهتيم وبنها وتعادل العبور في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق العبور بقيادة عطيه السيد، مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى العبور في إطار منافسات الجولة 21 للمجموعة السادسة للقسم الثالث .

خاض فريق العبور اللقاء بشكيل تتكون من محمد غنيم، نبيل ناصر، محمد سعيد، محمد جمال،محمود سيد، مصطفى نصر، إسلام مجدى، لأمين ديبا، بدوى سعيد،

ياسر رضا، محمد حسين بندق.

وتواجد في البدلاء، حسام حسن، اسلام محمد، بإسم محمد، على أيمن، أحمد فتحي، كريم حسن، علاء الدين محمد.

بينما خاض فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من، محمد جمال، مصطفى عبد ربه، محمود أكمل، أسامة صبحى، المتولى محمود، فتحي مجدى، طه زين، فوزي الكاشف، محمد عبد الفتاح شولا، مهاب ياسر، محمود سعيد .

وتواجد في البدلاء، إبراهيم شعللها، أحمد عبد المنعم كشرى، كونى امادو، محمد أحمد ريعو، محمد رمزي، حموده محمد، أحمد خالد.

أدار اللقاء الحكم هشام الفلال حكم ساحة وعاونه أحمد عيسى مساعد أول وأحمد عفيفي مساعد ثانى من منطقة البحيره، ومراقب مسابقات محمود ابو سريع.

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وحقق فريق اتحاد الشرطة الفوز خارج ملعبة على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى البلاستيك.

وفاز بنها على فريق سراى القبة بهدفين مقابل هدف وتعادل فريق ألماظة مع فريق الشمس بدون أهداف.

وفاز بهتيم على مضيفه المرج بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل فريق الغابة مع فريق طوخ بدون أهداف، ولم يقام لقاء بطا مع الأميرية.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 38 نقطة

2- العبور 35 نقطة

3- ألماظة 33 نقطة

4- مصر للتأمين 33 نقطة

5- البلاستيك 31 نقطة

6- بهتيم 30 نقطة

7- الشرطة 29 نقطة

8- شباب بطا 28 نقطة

9- الشمس 28 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- الغابه 21 نقطة

12- بنها 21 نقطة

13- طوخ 19 نقطة

14- الأميرية 16 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط