رياضة | الغضب يسيطر على نجم الأهلي وجلسة لحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغضب يسيطر على نجم الأهلي وجلسة لحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة غضب شديدة بسبب استبعاده من المشاركات الأساسية، منذ تولي السويسري رينيه فايلر للمسؤولية الفنية.

وأبدى حسام عاشور قائد الفريق، غضبه الشديد من الاستبعاد كونه يشعر بأن ما زال لديه ما يمنحه لفريقه، خاصةً أنه يخوض تدريباته بشكل منتظم ويظهر بشكل جيد خلالها.

وطالب عاشور، بعقد جلسة مع السويسري فايلر، من أجل التحدث معه حول أسباب الابتعاد عن التشكيل الأساسي، وما ينقصه حتى يحصل على فرصة المشاركة.

كما استفسر عاشور من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حول أسباب تأخر التفاوض معه من أجل تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري العام.