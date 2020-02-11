رياضة | دكرنس يخطف الفوز من الحمام بهدف قاتل في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يخطف الفوز من الحمام بهدف قاتل في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة دكرنس والحمام التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة بدورى القسم الثانى للمجموعة الثالثة فوز قاتل وصعب لفريق دكرنس بهدف نظيف.

بدأ دكرنس بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، السيد كناشة ، محمد رجب ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، حميده على ، عمر فاروق ، محمد ظريف ، محمد السادات ، أحمد جمعه

بينما ضم تشكيلة بدلاء دكرنس : أحمد فاروق ، عمار محسن ، عادل فكرى ، محمد منعم ، باتريك أدو ، محمد أسامة ، عمر البكرى

بينما بدأ الحمام بتشكيل مكون من : إسلام محمد ، أحمد ماجد ، عبدالرحمن عبدالنبى ، أحمد السيد ، مصطفى محمود ، حمد أحمد ، شهاب محمد ، محمود يوسف ، عمار شحاته ، هشام رمضان ، أحمد الجبالى

بينما ضمت تشكيلة بدلاء الحمام : محمد فتحى ، محمود علاء ، محمد عبدالمقصود ، الدسوقى مسعد ، يايا كونيه ، محمد أحمد ، محمود محمد.

شوط المباراة الأول لم يشهد أى أهداف ولكن ظهرت فيه السيطرة لصالح الضيوف ممثل مطروح فريق الحمام والذى شكل خطورة كبيرة على مرمى عمر ساجد دون أن يتمكن لاعبوه من إحراز أى أهداف.

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الشوط الثانى لم يتغير الحال كثيرا حيث واصل أبناء الحمام الضغط على مرمى دكرنس وكان الفريق قريبا جدا من التسجيل لولا رعونة لاعبيه فى إنهاء الهجمات ومع منتصف الشوط تقريبا بدأ مصطفى عبده المدير الفنى لدكرنس فى إجراء بعض التبديلات الهجومية من أجل الضغط على مرمى المنافس بعدما أشرك عمر البكرى ومحمد منعم وباتريك أدو.

ومع إقتراب صافرة النهاية وبعدما ظن الجميع نهاية المباراة بتعادل سلبى بين الفريقين ومن ركلة حرة مباشرة خارج حدود منطقة الجزاء لفريق دكرنس تمكن الوافد الجديد أحمد جمعه من الإرتقاء ببراعة ليحول الكرة برأسية رائعة داخل شباك الحمام وسط فرحة كبيرة لجماهير دكرنس.

ولم تشهد الدقائق التى أضافها حكم المباراة أى جديد على مستوى النتيجة ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز دكرنس بهدف دون مقابل ليحصد ثلاث نقاط غالية.

أدار المباراة طاقم تحكيمى مكون من مصطفى عثمان "ساحة" ، أحمد صلاح "مساعد أول" ، عبدالحميد عبدالنبى "مساعد ثانى" ، محمود طنطاوى "حكم رابع" بينما راقب المباراة عن لجنة المسابقات محمد محيسن.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- غزل المحلة 25 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 16 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط