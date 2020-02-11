رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا، ومباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

المقاولون العرب ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بمواجهة العين ضد سباهان أصفهان، في تمام 4:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة الشارقة ضد التعاون، في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الدحيل ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق يوسف سيف.

النصر ضد السد القطري، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.