رياضة | فوز فاركو والرجاء ودمنهور ودكرنس وخسارة بلدية المحلة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز فاركو والرجاء ودمنهور ودكرنس وخسارة بلدية المحلة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم التي أقيمت بالجولة الـ 14 للمجموعة الثالثة للقسم الثاني عن فوز فاركو على فريق المالية بهدفين نظيفين سجلها على بهيج في الدقيقة 10 من الشوط الأول والدقيقة 23 من الشوط الثاني.

وحقق فريق الرجاء فوزاً كبيراً على فريق بيلا بسته أهداف مقابل هدف، حيث

انتهى الشوط الأول بتقدم الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف سجلهم، وائل فراج "هدفين" في الدقيقتين 28،17 وعزت جمال "هدفين" في الدقيقتين 45، 35 بينما سجل مصطفى كشرى هدف بيلا في الدقيقة الأخيرة، وفي الشوط الثاني أضاف الرجاء هدفين عن طريق محمد حمبوزو.

وفاز فريق المنصورة على فريق غزل المحلة بهدف عصام نصار في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

وفاز فريق أبو قير على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم عمرو مصطفى البلدية في الدقيقة 20 وتعادل محمود الملك من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد الله هدف فوز أبو قير.

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وفاز فريق دمنهور على فريق الأولبميى بهدف مصطفى سماره في الشوط الثاني.

وفاز فريق دكرنس على فريق الحمام بهدف أحمد جمعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- غزل المحلة 25 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 16 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط

