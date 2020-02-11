رياضة | قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 11 / 2 / 2020 في AFC Champions League

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يسعى الفريقان إلى تقديم بداية في البطولة بأفضل صورة ممكنة وحصد أول ثلاث نقاط في مجموعة الموت التي تجمعهما. وعلى الرغم من البداية المتواضعة للسد القطري الذي يقوده تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق إلا أن الفريق بدأ يتحسن مستواه واقترب من العودة إلى صدارة ترتيب دوري نجوم قطر

وعلى الجانب الآخر، يصارع الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا نظيره النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.والفوز في هذه المباراة سيكون هامًا للفريقين، حيث تضم المجموعة العين الإماراتي أيضًا وهو خصم ليس سهلاً حتى وإن تراجع مؤخرًا إلى جانب سباهان الإيراني العنيد دائمًا أمام الكبار.وتشير كل المؤشرات إلى مواجهة نارية بين الفريقين على أرض الملعب ولكن من سيحسمه في النهاية سيفوز ببداية مثالية في المجموعة وبطولة تزداد قوتها كل موسم وبحسب تصريحات مسئولو النصر فإنها باتت الهدف الأول لهم في هذا الموسم.

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