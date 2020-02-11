رياضة | تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بسبب مخاوف من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بسبب مخاوف من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جميع مباريات الكأس التي من المقرر أن تقام في شرق آسيا حتى أبريل بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "بي بي سي"، فرضت عدة دول قيودًا على السفر تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وتُجرى الآن مباريات أولية في كأس الاتحاد الآسيوي ومباريات اللعب ومراحل المجموعات ابتداءً من 7 أبريل.

وتسبب فيروس كورونا في مقتل أكثر من 1000 شخص في الصين، مع تشخيص أكثر من 40.000 حالة في جميع أنحاء العالم.

وتأثرت دوري أبطال آسيا، حيث تأخرت مباريات الأندية الصينية حتى الربيع.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات اللوجستية الشاملة وكذلك استعدادات المباريات للأندية المشاركة في المنطقة الشرقية، قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس الاتحاد الآسيوي 2020 (المنطقة الشرقية)".

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كانت فيتنام قد ألغت بالفعل جميع الأحداث الرياضية في فبراير بسبب الفيروس وأجبرت الاتحاد الآسيوي على تغيير مواعيد الألعاب المنزلية للأندية الفيتنامية.

كما تم إلغاء بطولة العالم للسيدات في سنغافورة وحدث LPGA في تايلاند بسبب المخاوف من الوباء.

وسبق أن أكد الرئيس الصيني، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزار الرئيس الصيني مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وقال شي إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتوّجه شي إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي، وأكد على دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعّال.