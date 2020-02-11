- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هاندانوفيتش سيغيب عن مواجهة لاتسيو والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أكّد موقع غول الايطالي أن حارس نادي الإنتر وقائد الفريق سمير هاندانوفيتش سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام لاتسيو في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الايطالي على ملعب الاولمبيكو بسبب الاصابة.
وأشار الموقع إلى أن هاندانوفيتش ما زال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في إصبعه، وجعلته يغيب عن مباراة النيراتزوري أمام ميلان في الديربي والتي إنتهت بفوز الإنتر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
وتابع الموقع أن الحارس باديلي سيكون بديلا له في المباراة التي ستكون هامة جدا حيث يُعتبر الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر هاندانوفيتش سيغيب عن مواجهة لاتسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.