الامارات | بيليه أسطورة كرة القدم لا يستطيع الخروج من المنزل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرة القدم تعاني بسبب مرض أسطورتها، أفضل لاعب في التاريخ والمتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام (1958-1962-1970)، البرازيلي بيليه، يعاني من المرض والاكتئاب وبالكاد يغادر المنزل بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.
وكشف نجل الأسطورة البرازيلية بيليه، أن والده البالغ 79 عاما والذي عاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية بات "هشا للغاية لناحية الحركة ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب".
وقال نجل بيليه في مقابلة نشرها موقع "غلوبو سبورتي" البرازيلي "تخيلوا فقط، إنه – الملك- ، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك".
ويعتبر بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.
وتابع ابن الـ49 عاما "إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني".
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