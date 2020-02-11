ايمري يتحدث عن علاقته بـ نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

كشف المدرب السابق لفريق ​باريس سان جيرمان​ أوناي إيمري عن علاقته باللاعب ​نيمار دا سيلفا​.



وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، وكان أوناي على رأس الجهاز الفني قبل رحيله في 2018 وتعيين المدرب الحالي، توماس توخيل.

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ونشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تصريحات ايمري التي اتت كالاتي: "كمدرب سأكون سعيدًا ومحظوظًا لامتلاكي لاعب استثنائي مثل نيمار وأستطيع الاعتماد عليه".

واضاف: "ولكن حتى نستطيع النجاح معًا كان لا بد وأن أحظى بمزيد من الوقت في باريس سان جيرمان، لأن نيمار قد جاء إلى بلد جديد وبطولة جديدة ولغة جديدة وأسلوب جديد في المباريات".

واختتم: "بدأ نيمار مع مجيئه إلى باريس سان جيرمان التأقلم على الأجواء في فرنسا، وكان يحتاج إلى الوقت لوجود ابنه معه، وأعتقد أنه بات لاعبًا مهمًا للفريق مع وجود توماس توخيل حاليًا".