عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

هاندانوفيتش سيغيب عن مواجهة لاتسيو

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أكّد موقع غول الايطالي أن حارس نادي ​الإنتر​ وقائد الفريق ​سمير هاندانوفيتش​ سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام لاتسيو في الجولة المقبلة من بطولة ​الدوري الايطالي​ على ملعب الاولمبيكو بسبب الاصابة.

وأشار الموقع إلى أن هاندانوفيتش ما زال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في إصبعه، وجعلته يغيب عن مباراة النيراتزوري أمام ميلان في الديربي والتي إنتهت بفوز الإنتر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وتابع الموقع أن الحارس باديلي سيكون بديلا له في المباراة التي ستكون هامة جدا حيث يُعتبر الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط.