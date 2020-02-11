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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يوجه رسالة لجماهير اليوفي بعد واقعة فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
وجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، رسالة إلى جماهير الفريق بعد الخسارة بنتيجة (1-2) أمام هيلاس فيرونا، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.
ونشر رونالدو صورة للاعبي يوفنتوس من مباراة الأمس على حسابه "إنستغرام" وكتب عليها:" لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد كي نحقق أهدافنا".
وكان كريستيانو أحرز هدف السيدة العجوز الوحيد في المباراة، بينما رد فيرونا بثنائية عن طريق فابيو بوريني وجيامبولو باتزيني من ركلة جزاء.
يذكر أن يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان الوصيف بـ3 نقاط قبل ديربي الغضب امام ميلان.
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