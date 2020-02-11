الظاهرة رونالدو: رحلت عن الإنتر بسبب هيكتور كوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

إسترجع النجم البرازيلي السابق، الظاهرة ​رونالدو​، فترته كلاعب مع نادي ​الإنتر​ الايطالي، قائلا أن السبب وراء رحيله عن النيراتزوري في عام 2002 هو المدرب السابق للفريق ​هيكتور كوبر​.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "لقد كنت سعيدا في صفوف ميلانو، لقد شعرت بحب الجماهير تجاهي، لكن مع كوبر لم يكن بإستطاعتي الإستمرار، الرجل الوحيد الذي تحدثت معه بهذا الموضوع كان ماسيمو موراتي، قلت أنه أنني لا أستطيع الإستمرار مع هذا المدرب وإلا أرسلني إلى المنزل، ومع الأسف نهايتي مع الإنتر لم تكن جيدة، موراتا فضّل كوبر عليّ".