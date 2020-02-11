شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة.

وضم المجلس كلاً من ياسر بن محمد محروس نائباً للرئيس، والأعضاء عمر بن إبراهيم أبو العلا وخالد بن محمد الشهري وطريف بن محمد حلواني وخالد بن تركي النهاري وياسر بن مدني علاقي وطارق بن عبدالله خليفة.

وكان عبد الإله مؤمنة فاز برئاسة النادي الأهلي السعودي، السبت الماضي، بعد أن زكته الجمعية العمومية للنادي.