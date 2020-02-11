آدم لالانا مطلوب وبقوة من توتنهام هوتسبير

المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يطالب مسئولي ناديه بالحصول علي خدمات لاعب وسط فريق ليفربول “آدم لالانا” في الصيف القادم، حيث سينفذ عقد اللاعب مع الريدز في يونيو القادم وسيكون بعد ذلك لاعبًا حرًا.

حيث إن توتنهام يرغب وبقوة الحصول علي اتفاق مع لالانا خلال الصيف، حيث أظهر مدرب السبيرز جوزيه مورينيو اهتمامه الشديد باللاعب صاحب الـ 31 عامًا، وتحدث مع مسئولي الفريق بأنه بحاجة للحصول على خدمات اللاعب،هذا بحسب ما نقلته صحيفة “ليفربول إيكو”

في الوقت الذي لم يقم فيه الليفر بالتفاوض مع لاعبه من أجل تمديد عقده شاعت العديد من التكهنات خلال الفترة الحالية حول مستقبل اللاعب، ويشار أن توتنهام ليس النادي الوحيد الذي يريد جلب لالانا، حيث يتواجد أيضاً آرسنال ووست هام وليستر سيتي.