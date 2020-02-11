شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالناي الأهلي، السفر إلى الإمارات قبل بعثة النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر لها يوم 20 فبراير الجاري في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 فبراير حيث أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات، وتقرر أن يسافر سيد عبد الحفيظ إلى الإمارات قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة من أجل الاطمئنان على كل ترتيبات إقامة بعثة الفريق في أبو ظبي.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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