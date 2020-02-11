شكرا لقرائتكم خبر عن مريم وشكشاكة يتصدران بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحصلت مريم محمد على المركز الأول في البطولة، بينما جاء شريف شكشاكة في المركز الثاني وعمر محمود عبد الله مركز ثالث، ومركز رابع ياسين شكشاكة.

كان منتخب الكاراتيه قد حقق المركز الثانى بمنافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب واختتمت أمس حيث وصل إجمالي ميداليات المنتخب إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.

وحقق اللاعبون خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة التي أقيمت الأحد ثلاث ميداليات ذهبية من نصيب جيانا فاروق وزن 61 كجم، وفريال أشرف وزن 68 كجم، وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم.

أما الميداليات الفضية فقد جاءت من نصيب سارة عاصم وأحمد أشرف كل منهما في الكاتا، وكاتا جماعي سيدات.

بالإضافة إلى رضوى سيد وزن 50 كجم، وعلي الصاوي وزن 67 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم، ومحمد رمضان وزن 84 كجم، والكوميتيه الجماعي للرجال.