شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع شقيق نهلة رمضان ويأمر بمتابعة حالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرصه الدائم على الاهتمام بأبطال مصر في كل الألعاب الرياضية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع شقيق نهلة رمضان بطلة منتخب مصر لرفع الإثقال، لبحث حالتها الصحية، بعد الظروف المرضية التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصاله الهاتفي مع شقيق البطلة نهلة رمضان، أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة، لإنهاء كل إجراءات علاج نجمة مصر في رفع الأثقال، مشددًا على أنه لن يألو جهدًا في سبيل إتمام شفاء البطلة المصرية، تقديرًا لعطائها البارز، وإنجازاتها المشهودة، ودورها الملموس في رفع علم مصر بالمحافل الدولية، حيث ساهمت البطلة المصرية في رفع علم مصر وسماع النشيد الجمهوري ببطولتي العالم للكبار والناشئين، وتعد نهلة رمضان من رموز الرياضة النسائية في مصر حيث ألهمت الكثير من الفتيات بإتباع خطاها وتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية لمصر.

ووجه وزير الرياضة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للاستجابة وبحث حالة البطلة المصرية.

Advertisements

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الاستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.