شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف مارادوني لحسين الشحات أثناء لعبه فى الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحسين الشحات نجم هجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني الحالي أثناء لعبه لفريق الشرقية للدخان، وأحرز حسين الشحات هدفا مارادونيا بعد أن راوغ الفريق المنافس بالكامل ويضع في النهاية الكرة بكل سهولة في الشباك.

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ويأمل حسين الشحات فى العودة سريعًا لتألقه ومستواه المعهود مع الأهلي، الأمر الذى دفعه لذبح عجلاً فى الوقت الذى يبذل قصارى جده خلال التدريبات والعمل على استعادة بريقه من جديد.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.