شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يُحدد موعد مباراتى الزمالك والترجي التونسي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراتي الزمالك والترجي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحيث تقام مباراة الذهاب يوم 28 فبراير الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 6 مارس.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أنه متعجب من تصرفات الأهلى بشأن تحديد موعد مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى، وهو نفس موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا قبل أن يختار "كاف" مواعيد جديدة لمباريات الزمالك.

وقال مرتضى منصور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الزمالك أعلن فور إعلان القرعة أنه سيخوض مباراة الترجى فى استاد القاهرة يوم 29 فبراير، وتم الاتفاق مع الأمن والاتحاد الأفريقى على هذا الموعد"، مضيفًا: "فوجئنا أن الأهلى حدد نفس الموعد لمباراته أمام صن داونز وهو تصرف غير منطقى".

وأضاف رئيس الزمالك أنه لا يوجد أى جهة أمنية ستوافق على إقامة مباراة للأهلى وأخرى للزمالك فى دورى أبطال أفريقيا فى نفس اليوم، مشددًا على أن حل هذه الأزمة فى يد الاتحاد الأفريقى والأمن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد ملاعب المباريات المهمة، مؤكدًا أن الزمالك متمسك بالموعد الذى حدده من قبل.

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وكان الأهلى قد أعلن عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية.

من جانبه أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى لـ"الخليج 365" أن نادية اختار يوم 29 منذ تلقى الخطاب مباشرة، كاشفًا عن أني الأهلى حدد ملاعبه فى بطولة أفريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيرًا ملعب برج العرب، كاشفًا عن أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.