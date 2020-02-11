شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهرة رونالدو: رحلت عن الإنتر بسبب هيكتور كوبر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 إسترجع النجم البرازيلي السابق، الظاهرة ​رونالدو​، فترته كلاعب مع نادي ​الإنتر​ الايطالي، قائلا أن السبب وراء رحيله عن النيراتزوري في عام 2002 هو المدرب السابق للفريق ​هيكتور كوبر​.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "لقد كنت سعيدا في صفوف ميلانو، لقد شعرت بحب الجماهير تجاهي، لكن مع كوبر لم يكن بإستطاعتي الإستمرار، الرجل الوحيد الذي تحدثت معه بهذا الموضوع كان ماسيمو موراتي، قلت أنه أنني لا أستطيع الإستمرار مع هذا المدرب وإلا أرسلني إلى المنزل، ومع الأسف نهايتي مع الإنتر لم تكن جيدة، موراتا فضّل كوبر عليّ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الظاهرة رونالدو: رحلت عن الإنتر بسبب هيكتور كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.