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شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ديمبيلي يترك برشلونة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
غادر اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي برشلونة إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية بسبب إصابته في عضلة الفخذ.
إدارة برشلونة سترسل نسخة من تقرير العملية إلى الاتحاد الإسباني من اجل التعاقد مع مهاجم جديد لإكمال الموسم مكان ديمبيلي المصاب.
قوانين الاتحاد الإسباني تسمح للفرق الذي يعاني بعض من لاعبيها لإصابات طويلة بإجراء صفقة من داخل الدوري بشرط وجود تقرير من جهة رسمية.
يذكر أن ديمبيلي تعرض لسبع إصابات عضلية منذ انضمامه إلى البلوغرانا في صيف 2017 كما تعرض لإصابتين التواء في الكاحل مما سمح للمشجعين باطلاق اسم اللاعب الزجاجي عليه.
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