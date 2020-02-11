شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ميسي حاسم وسعيد لانني دربته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 اشاد الاسباني بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الحالي بالارجنتيني ليونيل ميسي لاعب ​برشلونة​ الاسباني واكد انه يستطيع ان يحسم المباريات لوحده.

وقال بيب: "ميسي كان ومازال الأفضل بسبب استمراريته وبسبب حسمه للمباريات واستطيع ان اؤكد انه يستطيع الفوز بالمباريات لوحده". Advertisements مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق انهى حديثه بالقول: "لقد تشرفت انني دربت يوما ما ليونيل ميسي واستطيع ان اؤكد للجيمع ان المدربين يتعلمون ايضا من لاعبيهم وليس العكس دائما". يذكر ان برشلونة بقيادة غوارديولا وبوجود ميسي حقق السداسية التاريخية حين فاز بكل الالقاب المتاحة.

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