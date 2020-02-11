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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدوري الفرنسي علي حافة ميلان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
دخل نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم في صراع مع بعض الأندية للحصول علي اللاعب الشاب بابي غوي لاعب لوهافر الفرنسي.
ويدخل الفريق الإيطالي مع أندية كبيرة مثل آرسنال الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، من أجل الحصول علي توقيع مع بابي غوي، والذي وصفته بعض التقارير الصحفية بأنه مزيج من موهبة نجولو كانتي وبول بوجبا.
ويبلغ اللاعب الشاب ٢١ عامًا ويلعب في خط الوسط، وشارك بابي في ٢٣ مباراة حتي الآن هذا الموسم، وسر منافسة هذه الأندية عليه هو أدائه المميز الذي لفت الانتباه.
وطبقًا لتقرير صادر عن صحيفة “استاديو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حريص على إحضار بابي غوي إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف والاستفادة من موهبته.
وأشارت هذه الصحيفة أن نادي ميلان الإيطالي سيضغط بكل قوة من أجل إقناع اللاعب الشاب بالانتقال إلى النادي الإيطالي، من خلال تقديم اغراءات مالية هائلة ومكافآت وحوافز شخصية.
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