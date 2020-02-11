فيفا يخصص 16 مليون دولار لمساعدة بعض اللاعبين

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار بتخصيص مبلغ 16 مليون دولار لمساعدة اللاعبين الذين لا يحصلون علي رواتب من أنديتهم.



ويضم التمويل الفترة الممتدة حتى عام 2022، وسيقوم "فيفا" تشكيل لجنة مراقبة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) الذي يقيّم احتياجات اللاعبين.

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وأصدر الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء، أن الصندوق سيوفر "شبكة أمان" للاعبين، وقال رئيس الفيفا إنفانتينو: إن المؤسسة تريد إظهار التزامها بمساعدة اللاعبين الذين في مواقف صعبة.

وخصص الفيفا مبلغ 3 ملايين دولار للنصف الثاني من هذا العام، و4 ملايين دولار في كل من عامي 2021 و2022.

بالإضافة إلي أن الفيفا خصصت 5 ملايين دولار من أجل حالات الرواتب التي لم تدفع من يوليو 2015 إلى يونيو 2020.

وقال فيليب بيات رئيس "فيفبرو": "لقد أغلقت أبواب أكثر من 50 ناديا في 20 دولة في السنوات الخمس الماضية، مما أغرق المئات من لاعبي كرة القدم في حالة من عدم اليقين والمصاعب". وأضاف: "سيوفر هذا الصندوق دعما قيما للاعبين والأسر الأكثر احتياجا. لقد أغلقت أبواب العديد من هذه الأندية لتجنب دفع الأجور المعلقة، وأعيد تشكيلها على الفور لتصبح أندية الجديدة".