الأمير منصور: طموح النادي الأهلي أكبر جروس. 

الثلاثاء 11 فبراير 2020

تحدث الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن أسفه الشديد من مدرب الفريق كريستيان جروس، عقب التعادل الإيجابي مع الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.



وصرح الأمير منصور لإحدى البرامج السعودية، بأنه سيعقد جلسة مع المدير الفني للفريق، للمناقشة حول الكثير من الأمور، خاصةً أن وضع الفريق يحتاج إلى التركيز والاهتمام.

وعبر بحزن شديد: أنه لا يوجد تفسير لحالة التخبط في التشكيل الأساسي، والذي أهدر على النادي فرصة تصدر الدوري حاليًا.

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وأضاف بلغةٍ شديدة اللهجة: "طموحنا أكبر من هذا المدير الفني"، في تلميح بأن نهاية جروس عن النادي اقتربت كثيرًا، بالإضافة إلي أنه أشار لرغبته في عودة صالح المحمدي من جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، كما تتمنى الجماهير الأهلاوية ذلك.

وكان صالح المحمدي، تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، بشكل مؤقت في الموسم الرياضي الحالي، قبل التعاقد مع جروس، وذلك بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

واسترد حديثه قائلًا "لابد أن اعترف.. نعم، أنا شخصية صدامية مع من حولي، ولكن دائمًا في الحق،وأنه جاء إلى الأهلي لخدمة هذا الفريق، حيث أخذ عهد على نفسه بأن هذا النادي أمانة عليه''.

وفي تصريحات تليفزيونية أخرى، قال الأمير:"سيكون لي حديث مع سلمان المؤشر وتجديد عقده يعتمد على تحسن مستواه في المباريات القادمة".

وأضاف:"المؤشر والمولد وعدد من اللاعبين لديهم متأخرات مالية، نعمل لإنهاء تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة".