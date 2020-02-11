- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
تنطلق اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة فى دوري أبطال آسيا، وذلك في مرحلة المجموعات من بطولة دورى أبطال أسيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة بكين جوان x إف سي سيئول 07:00 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 1 ميلبورن فيكتوري xتشيانجراي يونايتد 11:35 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 1 أولسان هيونداي x اف. سي. طوكيو 01:30 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 1
سباهان اصفهان العين 05:50 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 5
الشارقة x التعاون 05:55 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 3 النصر x السد 06:15 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 1 الدحيل x بیرسبولیس 06:15 بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORT HD 4
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.