الامارات | 50 مباراة و190 هدفاً في افتتاح «منصة أبطال دو» لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مباراة و190 هدفاً في افتتاح «منصة أبطال دو» لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الافتتاحية لمنافسات منصة أبطال دو لكرة القدم في دبي، إقامة 50 مُباراة، شهدت تسجيل 190 هدفا في مباريات كأسي الفرجان والمدارس بمختلف الفئات العُمرية، وذلك تحت أنظار كشافي «لاليغا»، الذين تابعوا اليوم الختامي عن كثب لدعوة أفضل اللاعبين للاختبار في مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية.

ولفتت فرق مدرسة راشد بن سعيد من حتا أنظار الكشافين، خاصًة بعد المستوى الرائع الذي قدمته الفرق التي أنهت اليوم بدون هزيمة، كما شهدت ملاعب ذا سيفنس التي استضافت فعاليات البطولة في دبي حضورًا مكثفًا من عائلات وأصدقاء اللاعبين الذين أمضوا وقتهم في تشجيع اللاعبين وتحفيزهم للعب بأفضل طاقتهم.

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