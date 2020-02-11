الامارات | لاعب الهلال غوميز يوجه رسالة من دبي إلى الجمهور السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال غوميز يوجه رسالة من دبي إلى الجمهور السعودي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، رسالة ألى الجمهور السعودي بعد فوز فريقه على شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

واقيمت المباراة على ستاد نادي الوصل في دبي، حيث سجل البيروفي أندري كاريو هدف الهلال الاول في الدقيقة (45) ثم اضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة (69) وكان أفضل لاعب في المباراة.

وتصدر الهلال المجموعة بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكستاني الفائز على ضيفه شباب الأهلي 2-1.

وقال غوميز في تصريحات صحافية "أريد أن أقول لجميع الجماهير السعودية شكرا على دعمكم في كل جولة. الأجواء في الدوري السعودي للمحترفين رائعةٌ للغاية، والدوري يتطور دائمًا بوجود كبار اللاعبين والمدربين والمنشآت المتطورة. أتمنى أن نسهم في تطور الكرة السعودية، ونحن هنا لمساعدة الجيل الجديد، وأتمنى أن تقدم السعودية يوماً ما مستويات قوية في كأس العالم".

واضاف غوميز: "حياتي بالسعودية رائعة جدًا، لدى السعودية حضارة وتاريخ عريق، وأنا سعيد بوجود عائلتي هنا. الجماهير تمنحني الكثير من الحب، وأنا أقدر هذا الشيء بشكل كبير".

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وقال غوميز في تصريحات للحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين: "أسجل الكثير من الأهداف لأنني محظوظ جدًا باللعب لفريق الهلال"، مؤكدا أن هدفه الأول هو الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف هداف الدوري حالياً: "لدي زملاء رائعين داخل الفريق، سواءً في التدريب أو خارج الملعب، حيث نمتلك روحاً عالية. لدينا تحديات كبيرة ونحن طموحون للغاية ومتفائلون بالمستقبل، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نكون أبطال الدوري".

وتطرق المهاجم الفرنسي للحديث عن مسيرته في الملاعب الأوروبية قبل الانتقال إلى الهلال، حيث قال: "لعبت في مستويات عالية وفي أكبر المحافل الكروية كدوري أبطال أوروبا وكأس العالم وبطولة أمم أوروبا، ولكن كل دولة في كرة القدم تختلف عن الأخرى، ويجب عليك التأقلم والتعلم".

وفيما يتعلق بالمباريات التي يواجه فيها فريقه الهلال نظيره الاتحاد، قال غوميز: "مبارياتنا ضد الاتحاد رائعة من ناحية الجماهير والأجواء والملعب، ودائما تكون مباراة جيدة لأن هناك العديد من المواهب على أرض الملعب".

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي حالياً برصيد 38 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على النصر غريمه التقليدي وحامل اللقب.