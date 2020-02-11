شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ«بادجي» في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية منفردة عقب نهاية المران الفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخاض اللاعب السنغالي تدريباته الإضافية تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لمدة ٢٠ دقيقة.

وكان بادجي سافر إلى السنغال عقب مباراة بيراميدز لمدة ٤٨ ساعة لتجديد جواز سفره، ثم عاد، أمس الأول، ولحالة الإجهاد التي عانى منها اللاعب بسبب رحلة السنغال، لم يشارك في مباراة طلائع الجيش، أمس، في الجولة الـ17 للدوري الممتاز التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، الجمعة المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.