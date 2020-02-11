شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية «دي بروين» و«أجويرو» الأخطر في البريميرليج.. و«صلاح» و«فيرمينو» ينافسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن ثنائية البلجيكي كيفين دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، وزميله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هي الأخطر في البريميرليج، إذ صنع الأول للثاني 6 أهداف ليكن الثنائي الأكثر تعاونًا في إحراز الأهداف بالبطولة.

وحسب موقع WhoScored المتخصص في الإحصائيات، فيأتي خلف ثنائية «دي بروين» و«أجويرو» ثنائية نجمي وولفرهامبتون أداما تراوري وراؤول خيمينيز، إذ صنع الأول للثاني 5 أهداف، تليها ثنائية دانيال جيمس وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وإيميليانو بوينديا وتيمو بوكي من نورويتش، إذ صنع «جيمس» 4 أهداف لـ«راشفورد»، وصنع «بوينديا» العدد نفسه لزميله «بوكي».

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وتعاون العديد من الثنائيات في تسجيل ثلاثة أهداف، ومنها ثنائيتان من ليفربول أولهما ترينت-أليكساندر أرنولد الذي صنع 3 أهداف لزميله فيرجيل فان دايك، وروبيرتو فيرمينو الذي صنع العدد نفسه لمحمد صلاح.

وعاد اسما «دي بروين» و«أجويرو» إلى القائمة ليشكلا ثنائيات مختلفة، إذ صنع البلجيكي ثلاثة أهداف لكل من جابريل جيسوس ورحيم ستيرلينج، كما أحرز الأرجنتيني ثلاثة من أهداف بصناعة ديفيد سيلفا.

كذلك ظهرت مجددًا ثنائية أداما تراوري وراؤول خيمينيز، لكن معكوسة هذه المرة، إذ سجل الإسباني ثلاثة أهداف من صناعة زميله المكسيكي، ليكن الثنائي الأكثر تعاونًا في القائمة بمجموع أهداف مسجلة بينهما من صناعة بعضهما البعض 8 أهداف.