ادريان: لن أدع اليسون يرتاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أشار الحارس ​أدريان​ إلى أنه لن يسمح لزميله في ​ليفربول​ ​أليسون​ بيكر بالارتياح، وذلك لكي يصبح هو الحارس الأساسي لفريق يورغن كلوب.



وعن مشاركته مع ليفربول عند إصابة أليسون قال أدريان: "كانت لحظة انتظرتها بفارغ الصبر. لحسن الحظ، كنت مستعدًا عقليًا وجسديًا على حد سواء. إصابة زميلك في الفريق ليس بالأمر الجميل، لكن بإمكان واحد منا أن يلعب".

وأضاف: "أليسون سلمي ومتواضع ويستحق كل شيء حققه. نحن نقضي الكثير من الوقت معًا، لكنني ما زلت هنا للقتال. لن أجلس فقط على مقاعد البدلاء وانتظر. فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكوبا أميركا العام الماضي. كان أفضل حارس في العالم. لكنه لا يستطيع الاسترخاء معي. لقد أثبتت ذلك".