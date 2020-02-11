شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحظات وصول بعثـة الزمالك للدوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

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وصلت منذ قليل بعثة فريق نادي الزمالك، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، وكانت البعثة قد غادرت القاهرة صباح اليوم برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويواجه نادي الزمالك (بطل الكونفدرالية) فريق الترجي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا) في مباراة كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة القادمة في ملعب ثاني بن جاسم.

ويرافق البعثة عدد من أعضاء مجلس إدارة، وهم، هاني زاده، علاء مقلد، وحماده أنور.