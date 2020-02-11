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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 تنطلق اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة فى دوري أبطال آسيا، وذلك في مرحلة المجموعات من بطولة دورى أبطال أسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة بكين جوان ‪ x ‬إف سي سيئول 07:00 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 1‬ ميلبورن فيكتوري ‪ x‬تشيانجراي يونايتد 11:35 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 1‬ أولسان هيونداي x اف. سي. طوكيو 01:30 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 1‬ سباهان اصفهان x‪ ‬العين 05:50 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 5‬ الشارقة ‪ x‬ التعاون 05:55 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 3‬ النصر ‪ x‬ السد 06:15 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 1‬ الدحيل x بیرسبولیس 06:15 بتوقيت السعودية على قناة ‪ beIN SPORT HD 4‬

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