شكرا لقرائتكم صور.. التؤام في الأهلى للمشاركة فى مباراة خماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر التؤام حسام و إبراهيم حسن مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.



التوأم فى الأهلي (7)

وحرص العديد من أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع العميد والذي رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حماده صدقي في تدريب الفريق السكندري بعد فسخ عقده مع الهلال السوداني.



التوأم فى الأهلي (6)

يشهد مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي حالة من الخلاف داخل مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، حول عودة حسام حسن المدير الفنى السابق لسموحة والأسبق للمصرى لقيادة الفريق الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، والذى تقدم باستقالته.

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التوأم فى الأهلي (5)

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن هناك حالة من الانقسام داخل مجلس المصرى، حيث يرفض سمير حلبية ونجله عدنان ومحمد الخولى نائب الرئيس عودة حسام وإبراهيم حسن، بينما باقى أعضاء المجلس يرغبون فى عودة التوأم مؤكدين أنه الأفضل لقيادة الفريق الفترة المقبلة بحكم قيادته للفريق من قبل.



التوأم فى الأهلي (4)

إستقال حسام حسن من تدريب فريق سموحة السكندرى بعدما قاد الفريق خلال 13 مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى 3 مباريات، ليقرر انهاء مسيرته مع النادى السكندري، فى ظل عدم التوفيق الذى لازمه فى الأيام الأخيرة، ليخوض تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة، وفقا لما ستسفر عنه مفاوضات الأندية معه فى الأيام المقبلة.