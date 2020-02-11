شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب موقف ثنائي الأهلي لضمهما في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر قريبة الصلة بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة الأبيض ينتظر الموقف النهائى لثنائى الأهلى وليد سليمان وحسام عاشور من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان إكرامي قد أعلن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رحيله عن النادي الأحمر نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت لمدة 23 سنة مع ناديه الحالي.

وشددت المصادر على أن إدارة القلعة البيضاء تستغل تجاهل إدارة الأهلى بالثنائى حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة.

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وأشارت المصادر، إلى أن أحد الوسطاء تحدثوا مع الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان، لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائي حتى الآن.

وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلي لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذي أوشك على الانتهاء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقررة إقامتها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.