الكاف يُحدد 28 فبراير موعد الذهاب بين الزمالك والترجي والعودة يوم 6 مارس

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جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الافريقي موعد مباراتي الزمالك والترجي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بحيث تقام مباراة الذهاب يوم 28 فبراير الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 6 مارس.
وقال مرتضى منصور، فى تصريح خاص لـ"اسوبر كورة"، "الزمالك أعلن فور إعلان القرعة أنه سيخوض مباراة الترجى فى استاد القاهرة يوم 29 فبراير، وتم الاتفاق مع الأمن والاتحاد الأفريقى على هذا الموعد"، مضيفا: "فوجئنا أن الأهلى حدد نفس الموعد لمباراته أمام صن داونز وهو تصرف غير منطقى".
وأضاف رئيس الزمالك أنه لا يوجد أى جهة أمنية ستوافق على إقامة مباراة للأهلى وأخرى للزمالك فى دورى أبطال أفريقيا فى نفس اليوم، مشددا على أن حل هذه الأزمة فى يد الاتحاد الأفريقى والأمن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد ملاعب المباريات المهمة، مؤكدا أن الزمالك متمسك بالموعد الذى حدده من قبل.
وكان الأهلى قد أعلن عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية.
من جانبه أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى لليوم السابع أن ناديه اختار يوم 29 منذ تلقى الخطاب مباشرة، كاشفاً أن الأهلى حدد ملاعبه فى بطولة أفريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.
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