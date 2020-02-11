شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم شباب الدراويش بهدف نظيف ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول للإسماعيلى على فريق الشباب مواليد 99 بهدف دون رد فى الودية التى جمعتهما عصر اليوم ، ويستعد الدراويش للقائه المرتقب ضد الرجاء المغربى الأحد المقبل فى ذهاب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال ، الفريق الأول سجل هدفه عن طريق المهاجم الأوغندى الجديد باتريك كادو من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..بدأ الفريق الأول بتشكيل ضم .. محمد مجدي حارس مرمى ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم ، مصطفى فارس ، كماتشو فى الدفاع .. محمد مخلوف ، محمد بيومي ،همام طارق،وجيه عبد الحكيم ،بيكيتي فى الوسط ، باتريك كادو فى الهجوم.

قبل أن يشارك كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى وحازم مرسى ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومحمد الضرف ومحمد ناصر وبنسون شيلونجو.

وبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران أمس الاثنين عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، التى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

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وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما أحرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى إلى نصف نهائى البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض ، وأحرز سامى فريوى هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.

وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة، ويقام لقاء الذهاب في الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء في 15 مارس القادم.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف.

ويُعد فوز الزمالك على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.