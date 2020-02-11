شكرا لقرائتكم بعد إعلان الأهلي مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير.. مرتضي منصور: لن نؤجل لقاء الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرتضي منصور في تصريح خاص لـ" الخليج 365 " : الزمالك اعلن فور إعلان القرعة انه سيخوض مباراة الترجي في استاد القاهرة يوم 29 فبراير، وتم الاتفاق مع الأمن والاتحاد الأفريقي علي هذا الموعد، مضيفا : فوجئنا ان الأهلي حدد نفس الموعد لمباراته أمام صن داونز وهو تصرف غير منطقي.
وأضاف رئيس الزمالك انه لا يوجد أي جهة أمنية ستوافق علي إقامة مباراة للأهلي واخري للزمالك في دوري أبطال أفريقيا في نفس اليوم، مشددا علي أن حل هذه الأزمة في يد الاتحاد الأفريقي والأمن صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في تحديد ملاعب المباريات الهامة، مؤكدا ان الزمالك متمسك بالموعد الذي حدده من قبل.
وكان الأهلي قد أعلن عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية.
من جانبه أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى لليوم السابع أن ناديه اختار يوم 29 منذ تلقى الخطاب مباشرة، كاشفاً أن الأهلى حدد ملاعبه فى بطولة افريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان الأهلي مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير.. مرتضي منصور: لن نؤجل لقاء الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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