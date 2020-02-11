شكرا لقرائتكم دجلة يضع الرتوش الأخيرة قبل إعلان تعيين الخروبي مديرا فنيا خلفا لجونيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المنتظر أن يتولي الخروبي الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكي ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثاني بدجلة، القيادة الفنية للفريق الأول، علي أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادي الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة"

استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.