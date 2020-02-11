شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات مواجهة الزمالك في السوبر المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء في ملعب التتش.



وناقش عبد الحفيظ مع فايلر خلال الجلسة بعض الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق عدة ارتباطات مهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وواصل الفريق الكروي الأول بالأهلي تدريباته اليوم،الثلاثاء، بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة السادسة للمسابقة.

مباراة الأهلي ضد المصري Advertisements ويلتقي الأهلي مع المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء يوم الجمعة المقبلة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.