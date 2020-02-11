شكرا لقرائتكم ماذا قال جمال محمد على عن لائحة اتحاد الكرة الجديدة أمام البرلمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، فى مجلس النواب للرد على استجواب مقدم من طارق السعيد عضو مجلس النواب ورئيس نادى الترسانة بشأن اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتى يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها.

وأقيمت الجلسة بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة، بقاعة مجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف رشاد، وحضور أكثر من ٥٠ رئيس نادي ومثّل اتحاد الكرة جمال محمد علي وتحدث كل من سمير موسي وطارق السيد وعاصم مرشد وهرماس رضوان رؤساء أندية الزرقا والأوليمبى وكوم حمادة وبنى عبيد، عن لائحة النظام الأساسي وكيفية إعدادها.

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وقال جمال محمد علي إن اللجنة الخماسية مكلفة بتعديل اللائحة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أما قرار اعتماد اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية وأن هناك خطوات علمية لإعداد اللائحة بدأت بسماع رأي الفيفا وتوجهاتهم نحو تطوير اللوائح بكل الدول ثم سماع رأي الخبراء القانونيين وأيضا رأي الاندية أعضاء الجمعية العمومية وتم إرسال خطابات ثلاث مرات للأندية لإرسال مقترحاتهم ولم يستجب سوي ثلاث أندية وبعد الانتهاء من تجميع آراء الجميع سوف يعرض الأمر علي الجمعية العمومية.

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، علي الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الاساسي ، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.