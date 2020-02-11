فريق ووهان الصيني يثير الرعب في إسبانيا

يثير تواجد فريق ووهان الصيني رعبا في مدينة ملقا لدى الإسبان بسبب تخوف من نقل فيروس كورونا، حيث الفريق الصيني يقيم معسكرا تدريبيا منذ التاسع والعشرين من يناير حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وانتشر فيروس كورونا في مدينة ووهان التي تشهد أكبر عدد وفيات من المرض، عدد المصابين بالفيروس وصل في الصين وحدها إلى 40 ألف حالة منها أكثر من 900 حالة وفاة حسب آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن الفيروس وصل إلى 24 دولة حول العالم.

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فريق ووهان يشرف على تدريبه الإسباني خوسيه غونزاليس. الفريق يتكون غالبيته من لاعبين صينيين وفقط مع ثلاثة أجانب من بينهم البرازيلي ليو بابتيستاو لاعب إسبانيول السابق.

ويتواجد الفريق خارج مدينة ووهان منذ الثاني من يناير، حيث كان يقيم معسكراً تدريبياً في شنغهاي التي تبعد عن ووهان حوالي ألف كيلومتر وتوجه إلى إسبانيا أواخر الشهر الماضي بطلب من مدربه غونزاليس للاستعداد للموسم الجديد في الدوري الصيني الذي تم تأجيله بسبب انتشار الفيروس في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في منطقة الأندلس أن بعثة تابعة لها توجهت إلى المطار لاستقبال الفريق، وأن الجهاز الطبي أثبت من خلال وثائق طبية عدم معاناة أي شخص مرافق للبعثة الصينية بالفيروس.

ويواجه الفريق الصيني صعوبات لإجراء مباريات ودية في إسبانيا، حيث قبل وصوله لملقة قرر فريق كراسنودار الروسي إلغاء مواجهته أمام "ووهان"، أيضا فريق من جبل طارق رفض مواجهة الفريق الصيني في لقاء استعدادي.