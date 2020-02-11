بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب: ضياء السقا
يواجه نادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا.
ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى.
وبحسب "اليوم السابع"، تواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة في المطار بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات للأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي.
وفي سياق متصل، أعلنت قناة الدوري والكأس القطرية، المفتوحة على قمر نايل سات، نقل المباراة مجانا، بتعليق المصري أحمد الطيب.
تردد قناة الدوري والكأس على النايل سات
12245 رأسي V وتصحيح الخطأ 5/6
11919 أفقي H وتصحيح الخطأ 3/4
يشار إلى أن اللقاء يذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.
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