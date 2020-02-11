الأهلي يحدد موعد مباراته أمام صن داونز.. وبعثة الزمالك تصل قطر وسط استقبال حافل

كتب: ضياء السقا

الأهلي يحدد موعد مباراته أمام صن داونز

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن إدارة النادي الأحمر حددت يوم 29 فبراير الجاري، لمواجهة صن داونز في القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى يطالب فيه الإدارة الحمراء باختيار موعد المباراة من يومي 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل النادي يوم 29 في النهاية.

وأكد مرجان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأهلي حدد ملاعبه فى بطولة إفريقيا بالترتيب التالي ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.

وشدد مدير النادي على أن الإدارة الحمراء تبذل جهودا كبيرة لزيادة عدد الجماهير في المواجهة المرتقبة، مشيداً بتعاون الجهات الأمنية في هذا الشأن.

وفيسياق متصل، تلقى الأهلي إخطاراً يُفيد بإقامة مباراة العودة في جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

وصول بعثة الزمالك لقطر.. واستقبال حاشد

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على الجانب الأخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقررة إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل.

وبحسب "اليوم السابع"، تواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة في المطار بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات للأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي.