كلينسمان يستقيل من تدريب هرتا برلين بعد 10 أسابيع من تعيينه









اسماء السيد - أعلن المدرب الالماني يورغن كلينسمان الثلاثاء استقالة مفاجئة من تدريب نادي هرتا برلين بعد 76 يوما فقط من تعيينه، معتبرا انه لم يحصل على دعم مناسب من ادارة النادي الذي يحارب من اجل البقاء في دوري النخبة.

كتب كليسنمان (55 عاما) على صفحته في موقع فيسبوك وذلك بعد ثلاثة ايام من الخسارة امام ماينتس المتواضع 1-3 ليقف على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط "كمدرب، احتاج لثقة الاشخاص المشاركين في هذه المهمة وهذا لم يتحقق بعد".

وأكد وكيل اعمال اللاعب المتوج بمونديال 1990 رولاند ايتل هذا الخبر لوكالة سيد الالمانية احد فروع وكالة فرانس برس.

قال المدرب السابق لمنتخبي المانيا والولايات المتحدة "بعد دراسة طويلة، قررت التخلي عن منصبي كمدرب، والعودة الى دوري السابق وعلى المدى الطويل في مجلس ادارة النادي".

تابع الهداف السابق "انا مقتنع ان هرتا سيبقى صامدا.. في صراع الهبوط، أهم الأمور هي الوحدة، التضامن والتركيز على الأساسيات. إذا لم تكن مضمونة، لا يمكنني الوصول الى طاقتي والوفاء بمسؤوليتي كمدرب".

ويأتي القرار المفاجىء لكلينسمان بمثابة الصدمة لهرتا برلين الذي كان يأمل في انتشاله من منطقة الهبوط الى المراكز المنافسة على التأهل الى دوري ابطال اوروبا.

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واستُقدم هداف شتوتغارت، انتر الايطالي، موناكو الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد بداية مخيبة مع المدرب السابق الكرواتي أنتي تشوفيتش.

وبعد قدومه اصبح الوجه الجديد لهرتا الطامح، والذي عقد صفقة استثمارية مع رجل الاعمال لارس فيندهورست الصيف الماضي ليمتلك 49,9 % من حصة النادي.

وبعد قدومه، صرح كلينسمان ان برلين تستحق "ناديا كبيرا" ثم اعتبر انه يجب التأهل الى دوري الابطال في غضون ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، حصل خلاف بين كلينسمان والادارة حول مستقبله مع النادي الذي لم يضمن له بقاءه بعد الصيف المقبل.

وكان كلينسمان نجح في قيادة منتخب المانيا الى نصف نهائي مونديال 2006 على ارضه، ثم اشرف على المنتخب الاميركي بين 2011 و2016 وقاده الى نهائيات المونديال في البرازيل 2014. وكان هرتا برلين النادي الثاني في مسيرة كلينسمان التدريبية بعد بايرن ميونيخ في 2009.