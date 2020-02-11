لاعبات الإمارات يسيطرن على منصة تتويج فردي وفرق المبارزة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واصلت لاعبات دولة الأمارات تقديم المنجزات الرياضية اللافتة في منافسات المبارزة سلاح الايبيه والفلورية فردي وفرق، التي تقام ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعد أن حققن 9 ميداليات ملونة بواقع (4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية)، لتتصدر الإمارات قائمة النتائج في ختام منافسات المبارزة، كما حققت السعودية ميداليتين (فضية – وبرونزية)، ونالت مملكة البحرين 5 ميداليات برونزية.

وحصد نادي الشارقة الرياضي الميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح الايبيه عبر فريقه المكوّن من (زينب محمد الحوسني – والعنود مبروك السعدي – ودانة حميد الشطاف – وفجر عبدالله المرزوقي) بعد مباراة مثيرة تغلّبن فيها بنتيجة 45-27 على فريق نادي الأكاديمية الاوليمبية للايبيه السعودي الذي ضمّ (مشاعل فيصل الخيال – فوزية فارس الخيبري – لما عبدالله الفوزان – ندى حازم عابد) اللواتي حظين بالميدالية الفضية في لقاء استضافته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

من جهته عزّز نادي بني ياس الرياضي الثقافي حمولة الإمارات من الميداليات عبر فريقه المكوّن من (نورة محمد البريكي – عزة على الكعبي – فاطمة سالم الكعبي – وأشواق حيدر المصعبي) حيث حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب الحالة البحرين الذي حقق المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية بفريقه المؤلف من (سمية خالد البوعينين- دانة خليل السعدون – ليلى فردين حسن – مرام محمد شريف).

Advertisements

وعلى صعيد منافسات سلاح فلورية فرق حقق نادي بني ياس الرياضي الثقافي الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد فوز فريقه المؤلف من (نورة محمد البريكي – شما جاسم العبري – فاطمة سالم الكعبي -اشواق حيدر المصعبي) على نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي ضمّ (لطيفة سالم الحوسني – مريم عماد النقبي – شهد احمد خرام – زينب جعفر داود) بنتيجة 41-40، وتحرز لاعبات الشارقة الميدالية الفضية.

في الوقت ذاته حقق فريق الأكاديمية الأولمبية الشيش السعودي المركز الثالث والميدالية البرونزية عبر فوز فريقه المؤلف من (فوزية فارس الخيبري – سارة عبدالحمن السالمي – لين عدنان الفوزان- ندى حزم عابد)، على فريق الحالة البحريني المؤلف من (سمية خالد البوعينين – دانة خليل السعدون – ليلى حسن فردين – مرام محمد شريف)، الذي حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث مكرر.

وعقب نهاية المنافسات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وسعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، بتكرم اللاعبات الفائزات.