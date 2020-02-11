"عربية السيدات 2020" تُسدل الستار عن فعالياتها بنهائي سلّة مرتقب









اسماء السيد - يسدل الستار يوم (الأربعاء) في السابعة مساء عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بإقامة المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة التي تحتضنها صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في ختام فعاليات النسخة الخامسة والأضخم بتاريخ الدورة التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة منذ الثاني من فبراير الجاري، ونافس على ألقاب مسابقاتها الأولمبية التسعة من ضمنها كرة السلة، لاعبات 78 نادياً مثلن 18 دولة عربية.

أربعة أندية تسعى لحصد الذهب

ويسعى للوصول إلى خطف لقب النسخة الخامسة في مسابقة كرة السلة، أربعة فرق نجحت في العبور إلى الدور نصف نهائي الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، والتقى في مباراته الأولى حامل لقب النسخة الماضية سبورتينغ المصري أمام المجمع البترولي الجزائري، قبل أن يتبع بلقاء الوافد الجديد الأمل التونسي أمام الفحيص الأردني.

ويمثل نهائي السلة مسك ختام 11 يوماً في منافسات النسخة الخامسة، والتي استضافتها ستة منشآت رياضية في إمارة الشارقة، وتضمنت بجانب السلة، مسابقات كرة الطائرة، والرماية، والمبارزة، وفروسية قفز الحواجز، والكاراتيه، وتنس الطاولة، والقوس والسهم وألعاب القوى.

انتصارات مستحقة

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ونافس على منصات تتويج مسابقة السلة، تسعة أندية، خاضت على مدار الأيام الستة الأولى، منافسات دوري المجموعات، حجزت من خلالها ثمانية فرق مقاعدها للدور الربع نهائي الذي أقيم الأحد الماضي بنظام خروج المغلوب، وشهد في نتائجه تحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي، وذلك بفوز سبورتينغ المصري على الفتاة الكويتي "107-51"، والمجمع البترولي الجزائري على الساحل السوري "57-40"، والأمل التونسي على الرفاع البحريني "96-77"، وآخرها كان بفوز الفحيص الأردني على صاحبات الضيافة سيدات الشارقة بواقع "67-59".

وينتظر جمهور الدورة اللقاء النهائي الذي سيكون من العيار الثقيل ويجمع على احداثه فريقين من ضمن أربعة فرق حظيت بالمعدلات الأعلى من الناحيتين الهجومية والدفاعية خلال مشوارها سواء في دوري المجموعات أو في ربع النهائي، في ظل نتائج تخطت في العديد منها حاجز المئة نقطة، جاء أعلاها في اليوم الافتتاحي بفوز المجمع البترولي الجزائري على "إليت" السعودي، بواقع "115-36"، وأخرها في الربع نهائي مع سبورتينغ المصري بفوزه على الفتاة الكويتي "107-51".

تنافسية عالية

كما تعكس النسب والإحصائيات القوة التنافسية التي شهدتها مسابقة كرة السلة، من الناحيتين الدفاعي والهجومية، وساهمت في بلوغ الفرق الأربعة للدور النصف نهائي، إذ اعتلى الأمل التونسي قائمة الفريق الأكثر معدلٍ تسجيلي للنقاط في المباريات، بمعدل بلغ "87.2 نقطة" في المباراة الواحدة، فيما حل سبورتينغ المصري في المركز الثاني بمعدل "82 نقطة" في المباراة الواحدة، متبوعاً بالمجمع البترولي الجزائري بمعدل "79 نقطة" في المباراة الواحدة، وباستثناء ذلك، اكتفى الفحيص الأردني في احتلال المرتبة السادسة ضمن قائمة الأقوى هجومياً بمعدل "62.75 نقطة" في المباراة الواحدة.

وعلى الجانب الدفاعي، تصدر سبورتينغ المصري قائمة الفريق الأقوى دفاعياً، باكتفاء سلته بتلقي معدل نقاط بلغ "49.5 نقطة" في المباراة الواحدة، بفارق "1.9 نقطة" في اللقاء الواحد عن المجمع البترولي الجزائري الذي حل كثاني أقوى الفرق دفاعياً، ليحل الأمل التونسي في المرتبة الثالثة على الصعيد الدفاعي بمعدل "63.6 نقطة" في المباراة الواحدة، والفحيص الأردني رابعاً بمعدل "65.5 نقطة" في المباراة الواحدة.

