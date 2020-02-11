خبراء: غاب مروان محسن وأيمن أشرف وخرج الشيخ فعاد الأداء الجمالى للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الأهلى ذاكرة الأداء الجيد بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السابعة عشر للدورى ليستمر الفريق فى تحطيم الأرقام القياسية بتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى ويتبقى له ثلاث مباريات فى الدور الأول أمام المصرى والزمالك وإنبى.
ويرى خبراء فى كرة القدم أن مباراة الأهلى وطلائع الجيش شهدت عودة الفريق الأحمر لأدائه المبهر والعالى من حيث السرعة فى الأداء، بعدما فضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر جلوس عدد من اللاعبين على دكة البدلاء، والذين تفننوا خلال الفترة الماضية فى الاحتفاظ بالكرة، وأدى ذلك لوجود حالة من البطء فى تشكيلة الأهلى.
يأتي على رأس هؤلاء أيمن أشرف مدافع الفريق الذى لم يشارك في لقاء طلائع الجيش بعدما اعتمد المدير الفني على الثنائى رامي ربيعة ومحمود متولى كمساكين بالإضافة إلى التونسى على معلول كظهير أيسر وهو ما أدى لوجود سرعة في خروج الكرة من الخط الخلفي لمنطقة الوسط ، خاصة أن أيمن أشرف دائما ما كان يحبز الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم وتسبب كثيرا في إحراز الأهداف السهلة في مرمى الأهلي بالإضافة لحصوله على العديد من الكروت الحمراء بسبب الفلسفة أمام منطقة الجزاء الحمراء.
ويعد أيضا عدم إشراك مروان محسن كمهاجم صريح والبدء بالنيجيرى جونيور أجايى أحد الأسباب الرئيسية في تغيير خطة الأهلي والعودة للسرعة في الأداء بين اللاعبين خاصة وأن الأول فشل تماما في إثبات ذاته ودائما ما يحتفظ بالكرة ويفشل في ترجمتها أو إيداعها المرمى.
وأخيرا أدى خروج احمد الشيخ ونزول محمود كهربا إلى زيادة سرعة إيقاع اللعب خاصة وأن الأول دائما ما يحتفظ بالكرة في منطقة وسط الملعب عكس الوافد الجديد كهربا الذى يجيد اللعب من لمسة واحدة ونجح في صناعة الهدف الثالث لمحمد مجدى قفشة بكل هدوء وسلاسة.
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